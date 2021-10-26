Национальное агентство по предотвращению коррупции провело проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского и не обнаружило необоснованных активов и признаков незаконного обогащения.

Об этом сообщается в результате проверки НАПК.

Во время проверки в НАПК исследовали данные, которые появились в медиа, а именно:

сведения о компании "Maltex Multicapital Corp.", зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов . Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации;

дома, расположенном в городе Форте-дей-Марми (Италия), который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которого является жена субъекта декларирования. Согласно сведениям, предоставленным собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

В выводах о результатах проверки НАПК указано, что во время проверки декларации не было обнаружено конфликта интересов, признаков незаконного обогащения и необоснованности активов.

Напомним, НАПК начало проверку деклараций Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова после выхода расследования журналистов "Слидство Инфо" об офшорах президента.

Также сообщалось, что Зеленский не отрицал наличие офшорах и заявил, что они были необходимо необходимы для защиты от украинской налоговой.