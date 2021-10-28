Решением Кабмина Евгений Владимиров уволен с должности заместителя министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Такое решение приняли на заседании правительства в четверг, 28 октября.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Интерфакс-Украина.

Также на заседании принято решение об увольнении Сергея Ткача с должности заместителя главы Государственной инспекции энергетического надзора. На этом посту его заменит Анатолий Замулка, работавший несколько лет назад, до реформирования ГП "НЭК "Укрэнерго", в его обособленном подразделении "Государственная инспекция энергетического надзора". Ткач стал замглавы инспекции в сентябре 2020 года, перед этим также работал в инспекции как ОП госпредприятия "Укрэнерго".

Кроме того, с должности заместителя гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" уволен Владимир Богданец, занимавший ее с 2014 года, а до этого работавший замгендиректора ГП "ВостГОК", входящего в концерн.

Как сообщалось, Владимиров был назначен на должность замглавы Минэнерго в ноябре 2020 года. В конце сентября с должности замминистра был уволен Алексей Кураков, отвечающий за угольную отрасль. Согласно декларации, кандидат на должность заместителя министра энергетики Анатолий Корзун ранее уже занимал этот пост несколько раз.

Кабмин 20 октября временно возложил обязанности генерального директора государственного концерна "Ядерное топливо" на Яна Пересту, вместе с тем уволив с должности заместителя гендиректора Александра Билана, на которого со средины 2020 года были возложены полномочия руководителя концерна.

"Страна" подробно писала о том, какие решения Кабмин принял в четверг.

Также мы сообщали, что Кабмин не планирует вводить в Украине тотальный локдаун.