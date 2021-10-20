Стационарная психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость и подсудность кабминовского террориста Владимира Прохнича. Теперь он может предстать перед судом.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД 19 октября, когда было завершено досудебное расследование и материалы открыли защите для ознакомления.

Согласно выводам стационарной судебно-психиатрической экспертизы, Владимир Прохнич признан полностью вменяемым и осудным. Психиатры во время более чем месячного обследования в психиатрической больнице имени Павлова не нашли никаких психических отклонений и не установили, что он действовал в состоянии аффекта. Это значит, что ему придется в полной мере отвечать за свои поступки перед судом.

В среду, 20 октября, обвинительный акт будет направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути. По сведениям наших источников, обвиняемый Прохнич полностью признает вину, очень хочет получить условный срок и даже строит планы на жизнь. Правда, со слов людей из его окружения, несмотря на патриотизм обвиняемого, он в случае освобождения не связывает свое дальнейшее будущее с Украиной. И очень хочет эмигрировать в одну из европейских стран, если суд даст условный срок.

К слову, наказание, не связанное с реальным лишением свободы, весьма возможно. Ведь за Прохнича активно вступаются чиновники того же Кабмина, который он искренне хотел взорвать. К примеру очень активно ходатайствует о его судьбе перед правоохранительными органами министр Минветеранов.

По информации наших собеседников, также выяснился и еще один мотив совершения этих преступлений. Ранее Прохнич утверждал, что грозить гранатой в Кабмине его понудило закрытие собственного СТО и смерть товарища из Ирпеня. Сейчас же он, по данным его окружения, озвучил новую версию. Последней каплей для Прохнича стало якобы то, что ему позвонила мама погибшего побратима и сказала, что органы соцзащиты требуют у нее вернуть 17 тысяч гривен, которые будто бы ошибочно ей насчитали при расчете социальной помощи. Поэтому он взял гранату и пошел "разбираться" в Кабмин.

Напомним, 4 августа бывший сапер Владимир Прохнич угрожал взорвать боевую гранату РГД в Кабмине. Ему вменяют три статьи - ч.2 ст.146 УК Украины (Лишение свободы с угрозой оружием), ст.341 УК Украины (Захват здания) и ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием). По самой тяжкой ст.263 УК Украины - ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В начале августа захватчика Кабмина арестовали без права внесения залога. Он по-прежнему находится в Лукьяновском СИЗО под стражей.