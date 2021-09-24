В Печерском районном суде Киева 23 сентября прошло рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении содержания под стражей для Владимира Прохнича, который 4 августа ворвался в Кабмин с боевой гранатой.

Как узнала "Страна" из собственных источников в суде, рассматривала ходатайство судья Светлана Волкова.

По просьбе адвокатов, которые накануне заседания в Фейсбуке призывали взять Прохнича на поруки, в суд явились около десятка друзей арестанта, желавших взять его под свои личные обязательства. Среди них был чиновник из Ирпенского горсовета Василий Олексюк, который 4 августа уговорил экс-атошника сдать гранату и не доводить дело до насилия.

Также в качестве альтернативной меры пресечения адвокаты просили отпустить подозреваемого под домашний арест по адресу его проживания вместе с гражданской женой и использовать электронный браслет.

К слову, в числе адвокатов Прохнича есть Тарас Беспалый, который активно участвует в защите обвиняемых по делу о подрыве автомобиля Павла Шеремета.

Однако следственная судья Волкова не вняла заверением защиты и постановила продлить срок его содержания под стражей до начала ноября.

В перерыве, еще до вынесения решения суда, Прохнич уже не сидел понуро в клетке-аквариуме, как на прошлом заседании, а с видимым воодушевлением общался с друзьями и гражданской женой.

В отличие от первого суда в августе по избранию меры пресечения, в четверг в зале заседаний не было ни одной камеры телеканалов. Не пришли на суд и известные лица. А присутствующие в суде сотрудники прессы по редакционному заданию снимали другие заседания с участием соратников Петра Порошенко, которые тоже проходили 23 сентября.

Что касается Прохнича, то время ареста подозреваемый проведет не в Лукьяновском СИЗО, а в больнице Павлова на Кирилловской улице под наблюдением экспертов. По словам окружения Прохнича, он сейчас продолжает проходить там обследование.

В начале октября эксперты должны выдать заключение, нуждается ли он в принудительных мерах медицинского характера.

Напомним, за то, что Прохнич пытался захватить Кабмин с боевой гранатой, ему вменяют три статьи: ч.2 ст.146 УК Украины (ограничение свободы), ст.341 (захват здания) и ч.1 ст 263 (незаконное обращение с боеприпасами). По самой тяжкой статье 263 ему грозит до семи лет тюрьмы.

Однако наказание вынесут атошнику только в том случае, если экспертиза в больнице Павлова признает его подсудным.

Напомним, в начале августа захватчика Кабмина арестовали до конца сентября без права внесения залога.

А в середине текущего месяца ему прописали стационарную психиатрическую экспертизу.