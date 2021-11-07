За прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине подтвердились 17 419 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Зафиксированы 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 1 119, медработников – 195)", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки:

Госпитализировано – 5 652 человека;

Летальных случаев – 449;

Выздоровели – 8 520.

Также в Минздраве рассказали, что за все время пандемии в Украине:

Заболели – 3 075 433 человека;

Выздоровели – 2 512 756 пациентов;

Летальных случаев – 72 084;

Проведено ПЦР-тестирований – 14 847 087.

Больше всего случаев заражения за сутки в Одесской (1664), Днепропетровской (1527) и Харьковской (1362) областях.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса, справки о выздоровлении или ПЦР-теста. Это касается и депутатов, и вообще всех посетителей здания Рады, включая журналистов.

Также мы писали, что в Киеве попасть в общественный транспорт, рестораны, спортзалы, в ЦНАПы и непродовольственные магазины могут только обладатели ковид-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.