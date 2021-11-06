Скончалась вдова советского космонавта Алексея Леонова - Светлана Павловна Леонова. Ей был 81 год.

Об этом в субботу, 6 ноября сообщил "ТАСС" со ссылкой на госкорпорацию "Роскосмос".

По данным других СМИ, причиной смерти женщины стала коронавирусная инфекция.

В "Роскосмосе" выразили соболезнования родным и близким Леоновой.

В госкорпорации рассказали, что вдова космонавта многие годы посвятила работе в редакционно-издательском отделе Центра подготовки космонавтов.

Космонавт Леонов познакомился со своей будущей женой Светланой в 1957 году. У них осталась дочь Оксана.

Светлана пережила мужа на два года: Алексей Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2". Тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который прошел 15-21 июля 1975 года, была осуществлена первая в истории стыковка космических кораблей разных стран: советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".

По данным из источников СМИ, Светлана Павловна Леонова будет похоронена рядом с мужем на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

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