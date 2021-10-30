В субботу, 30 октября, на 90-м году жизни умер советский телеведущий и диктор Игорь Кириллов.

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на слова помощника ведущего.

"Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься "Первый канал", вероятно, о дате похорон также сообщат они", - рассказал он.

Уточним, что Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. После окончания школы поступил во ВГИК, откуда ушел после окончания первого курса учебы. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.

На телевидении работал с 1957 года, где сначала занимал должность помощника режиссера музыкальной редакции. Чуть позже стал диктором и вел такие программы, как "Последние известия", "Новости" и "Голубой огонек".

На протяжении более 20 лет Кириллов был ведущим новостной программы "Время". А с 1965 до конца 80-х вел трансляцию Парада Победы на Красной площади.

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