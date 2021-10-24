23 октября в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончался кинорежиссер Александр Рогожкин, снявший фильмы "Особенности национальной охоты", "Кукушка". Причины смерти на данный момент уточняются. Известно, что Рогожкин умер после продолжительной болезни.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Ленфильма".

О его смерти сообщила также кинокритик Ольга Шервуд в Facebook. "Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен", - написала она.

Александр Рогожкин был наиболее известен как автор серии фильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период".

Он также снимал сериал "Улицы разбитых фонарей". Его фильмы были удостоены премий "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр". В 2004 году Александр Рогожкин получил звание народного артиста России. В разные годы его награждали премиями "Ника", "Золотой орел", "Кинотавр", а также призом Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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