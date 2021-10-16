Сегодня, 16 октября, в Киеве скончалась известная 73-летняя модель Елена Волк, которая еще вчера попала в больницу.

Об этом "Стране" сообщили ее близкие знакомые.

Как объяснили товарищи Елены, все это время фотомодель находилась в коме. Однако уже сегодня ночью им передали, что Елена Волк скончалась в реанимационном отделении 7-й городской больницы в Киеве.

Кроме этого, друзья 73-летней модели напрямую связывались с дежурным врачом. По его словам, Елену госпитализировали в неврологическое отделение. Более того, женщине делали компьютерную томографию, однако из-за тяжелого дыхания пациентки не было возможности фиксации. В результате снимки получились с артефактами. Врачи уточнили, что в левом полушарии Елены Волк были выявлены очаги старого инсульта.

Пост о смерти Елены сегодня появился и на Facebook-странице модели.

"Мы все запомним ее, как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину. Елена, нам будет очень Вас не хватать", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 октября киевская 73-летняя модель Елена Волк попала в больницу. Она находилась без сознания и дышала через кислородную маску. На тот момент было известно, что это не коронавирус.

Ранее "Страна" публиковала интервью с этой эпатажной киевской моделью-пенсионеркой.