В среду, 13 октября, в машине "скорой помощи" в Черновицкой области умер 72-летний гражданин Италии, которого несколько больниц отказались госпитализировать из-за нехватки мест в реанимационных отделениях для пациентов без коронавируса. Как выяснилось позже, у итальянца был Covid-19.

Об этом сообщает УНИАН.

В связи с заболеванием, не связанным с коронавирусом, к итальянцу в Сторожинец (город в Черновицкой области) вызвали "скорую помощь". В двух больницах его отказались принять по причине нехватки мест в реанимационном отделении для пациентов без коронавируса. По дороге в третье медицинское учреждение 72-летний итальянец умер.

Однако, как выяснилось позже, у итальянца был Covid-19. Наличие коронавируса выявили судмедэксперты во время вскрытия тела.

"Причина смерти – коронавирус, пневмония, легочная и сердечная недостаточность на фоне сахарного диабета", – сообщил начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

Напомним, в сентябре в больницы с Covid-19 попали в основном непривитые. Вакцинированных среди них всего 2,9%.

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