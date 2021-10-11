В воскресенье, 10 октября, в Украине был установлен исторический рекорд по количеству обращений людей на номер 103 - более 44 000. На тот же день пришлось наибольшее за всю историю страны число выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций. Это связано с новой волной коронавируса, набирающей силу.

Данные приводит сайт Минздрава.

В связи с ростом количества обращений людей в ведомстве со ссылкой на министра Виктора Ляшко напомнили, когда следует обращаться за экстренной медицинской помощью.

"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в покое или любые признаки дыхательной недостаточности, стоит сразу звонить на 103. В частности, основаниями для вызова скорой является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что при появлении симптомов коронавирусной болезни стоит сразу сообщать своему семейному врачу. Именно он должен дать рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

"Не занимайтесь самолечением, сразу сообщайте о своем состоянии семейному врачу, а если чувствуете любой из угрожающих симптомов, то обязательно набирайте 103. Вовремя оказанная медицинская помощь может спасти жизни и минимизировать тяжелые последствия для здоровья", - пояснил министр .

В МОЗ заявили, что только лишь высокая температура тела (более 38°) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации. Однако если вместе с температурой наблюдается любой из названных симптомов, нужно вызвать бригаду экстренной медицинской помощи. Диспетчер 103 расспросит о состоянии и при наличии показаний направит ближайшую свободную бригаду к пациенту. Если при опросе выяснится, что пациент не нуждается в выезде бригады, ему посоветуют обратиться к семейному врачу либо проконсультирует врач по телефону.

Решение о госпитализации должен принять руководитель бригады, прибывшей на обращение, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у больного.

В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи при COVID-19 в больницы госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Ранее "Страна" приводила заявление Ляшко о том, что система здравоохранения Украины в новую волну коронавируса рассчитана на 90 тысяч госпитализаций пациентов с COVID-19.

Также мы рассказывали, что в сентябре в больницы с COVID-19 попали в основном непривитые люди. Вакцинированных среди них было всего 2,9%.