Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский, который назвал Путина коммунистом и тут же чуть не остался без штанов, сравнил пандемию с гражданской войной.

"Коронавирус - это красные, они наступают, и от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина - это белые, они в обороне и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида. Так что давайте объединимся и обеспечим победу белых", - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, в середине сентября президент РФ Владимир Путин заявил о вспышке коронавируса в своем окружении и необходимости уйти на самоизоляцию. Из-за этого главе государства пришлось проголосовать на выборах в Госдуму онлайн.

При этом российский президент все равно продолжал работу, но в удаленном формате.

Также мы писали, что 7 октября Путину исполнилось 69 лет. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, этот день президент провел с телефонной трубкой в руках, в переговорах, потратив большее количество времени на рабочие вопросы. Также состоялось совещание Совбеза, но и там звучали поздравления. Вечером Путина поздравляли родные и близкие, заверил Песков.