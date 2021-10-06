Москва направила Киеву проект документа возможных решений по итогам потенциальной личной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом, ответа от украинской стороны пока не поступило.

Отметим, ранее в Кремле говорили, что встреча президентов РФ и Украины произойдет тогда, когда главы обоих государств будут к этому готовы.

Об этом пишет издание "Коммерсант" утром в среду, октября.

Напомним, о встрече Зеленского и Путина активно начали говорить еще весной. Однако до настоящего времени этот вопрос застыл на этапе обсуждений.

В сентябре глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в Кремле хотят избежать встречи Путина и Зеленского. При этом неоднократно говорил, что президент Украины готов к переговорам с российским коллегой тет-а-тет.

В Кремле в свою очередь также утверждали, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины и "вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений".

На данный момент президенты России и Украины еще ни разу не встречались лично. Но они уже контактировали между собой на заседании Нормандского формата в Париже в 2019 году.