Известная киевская 73-летняя модель Елена Волк около двух часов назад попала в больницу. Она находится без сознания и дышит через кислородную маску.

Об этом "Стране" сообщили ее близкие знакомые.

Как уточняют ее друзья, врачи пока не знают, что с Еленой Волк. Известно пока только, что это не коронавирус.

"Она в Киевской городской клинической больнице №7, в отделении терапии, в тяжелом состоянии. Рядом с ней никого нет. Ей сделали рентген, КТ головы и ряд других обследований, взяли анализ крови. Она в кислородной маске и без сознания, дышит очень тяжело. Она не реагирует, давление низкое. Это не коронавирус, не инсульт. Пока врачи не знают, что с ней", - сообщили знакомые Елены Волк.

Елена Волк - знаменитая тусовщица в Киеве. В этом году ей исполняется 74 года, и при этом она активно снимается в рекламе, кино, участвует в показах мод и ню-фотосессиях, танцует в ночных клубах и строит успешную карьеру блогера. Елена Волк ведёт аккаунт в ТикТоке bespalovstrelets, где изображает роман с молодым возлюбленным.

Ранее "Страна" рассказывала об этой эпатажной киевской модели-пенсионерке.