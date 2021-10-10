77-летнего президента Чехии Милоша Земана, который страдает от обезвоживания и переутомления, госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Это произошло уже во второй раз с середины сентября.

О госпитализации пишет сайт IDNES.

Сообщается, что Земана увезли в больницу после того, как он провел встречу с премьером Андреем Бабишем, чья партия проиграла на парламентских выборах.

Президент находится в палате интенсивной терапии, диагноз не будет оглашен без его согласия, сказали врачи. Однако СМИ написали, что Земан страдает нейропатией нижних конечностей, также у главы республики был диагностирован диабет.

Скорая помощь с президентом Милошем Земаном из Лан прибыла в Центральный военный госпиталь в Праге Фото: MAFRA

Напомним, состояние здоровья Земана оказалось в центре внимания, поскольку ему еще предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, состоявшихся 8-9 октября.

Как сообщала "Страна", по итогам выборов в Чехии победила коалиция либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которая получит 108 голосов в парламенте из 200 мест.

В предыдущий раз президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге 14 сентября. Первая леди Чехии Ивана приехала тогда в больницу перед президентской колонной.