В США скончался известный актер Питер Сколари. На его счету съемки в более полусотне популярных сериалов.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на менеджера лауреата премии "Эмми" Эллен Любин Саницки.

Как сказала Саницки, Сколари умер в результате продолжительной болезни. По ее словам, последние два года актер болел раком. Ему было 66 лет.

У Сколари остались жена Трейси Шейн и дети Николас, Джозеф, Китон и Кали.

Многие коллеги и друзья оставили в соцсетях записи в память о Сколари.

"Самый застенчивый экстраверт, самый драматический комик, самая скромная икона. Ты прожил достаточно, чтобы узнать, что телешоу - это просто телешоу, но также чтобы понять, что значит иметь возможность притворяться, чтобы зарабатывать на жизнь. И ты никогда не позволял нам забыть, что эта работа была честью" , - написала в Инстаграм актриса сериала "Девчонки" Лина Данэм.

В числе наиболее известных работ Сколари - сериалы "Закадычные друзья" (1980-1982), "Ньюхарт" (1982-1990) и "Мерфи Браун" (1988-2018). В 2016 году он стал лауреатом премии "Эмми" за роль Тэда Хорвата в сериале "Девчонки" (2012-2017). Актер также играл в постановках на Бродвее.

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