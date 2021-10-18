В понедельник, 18 октября, в Турции на 72-м году жизни скончался Оздемир Байрактар, председатель правления компании Baykar, известной своими ударными беспилотниками Bayraktar.

Об этом сообщает "Анадолу".

О​​​снователь программы разработок ударных БПЛА Турции ушел из жизни на 72-м году жизни в Стамбуле. Техническим директором компании Baykar остается его сын Сельджук, зять президента Эрдогана.

Первые беспилотные летательные аппараты разработки Baykar были задействованы ВС Турции еще в 2005-2009 годах в ходе антитеррористических операций на юго-востоке страны. Последними разработками, над которыми работал Байрактар, стали БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI.

Напомним, турецкая компания Baykar хочет наладить производство своих беспилотников в Украине. Предполагается открыть центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создать производственные мощности для сборки беспилотников и цех техобслуживания и ремонта.

Также мы писали о том, что Украина в течение ближайших двух лет планирует купить у Турции еще 24 ударных дрона Bayraktar. В 2021-м 12 беспилотников уже были куплены по заказу Минобороны.