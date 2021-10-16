В пятницу, 15 октября, в возрасте 80 лет умер польский актер Павел Новиш.

О смерти Новиша сообщила в Фейсбуке съемочная команда сериала "Цвет счастья".

"С огромным сожалением мы сообщаем о смерти Павла Новиша, выдающегося актера кино и телевидения и нашего друга. Нам выпала честь работать с ним над созданием сериала, и мы будем вспоминать его с чувством восхищения", - заявили киношники.

Польский актер Новиш известен зрителям после роли Шульца в знаменитой советско-польской комедии "Дежа вю".

Актер родился в Варшаве 15 января 1940 года. Впервые Новиш дебютировал в театре в 1964 году.

После чего, с 1970-х он начал исполнять роли на больших экранах. Позже, в 2002 году Новиш снялся в сериале "Ведьмак" по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского.

Ранее мы сообщали о том, что в возрасте 88 лет умерла украинская, российская и советская оперная певица Бэла Руденко, признанная народной артисткой СССР.

Помимо этого, в начале месяца актер из телесериала "Дикий ангел" Джино Ренни умер из-за в результате заболевания COVID-19. Ему было 78 лет. По данным журналистов, он был госпитализирован с коронавирусом в день своего рождения 7 июня.