Украинская, российская и советская оперная певица Бэла Руденко, признанная народной артисткой СССР, умерла в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает в Facebook российский журналист Андрей Плахов в четверг, 14 октября.

Бэла Руденко — украинская и советская оперная певица, лауреат Государственной премии СССР. Она дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета в 1955-м году, позже солировала в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко, московском Большом театре. Звание народной артистки Руденко получила в 1960 году.

За свою карьеру певица выступала в театрах Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Японии, США и Канады. Она ушла со сцены в 1992 году.

Артистка также снялась в фильмах-концертах "Иван Сусанин", "Человек человеку", "Думка" и "Театр и поклонники".

С 1995 по 1999 годы Руденко являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра.

Причина смерти певицы не уточняется.

Скончалась оперная певица Бэла Руденко. Источник: Facebook/Андрей Плахов

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