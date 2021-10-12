В семью знаменитого советского и грузинского актера и певца пришло большое горе. Вахтанг Кикабидзе стал вдовцом. Его жена Ирина Кебадзе скончалась.

Об этом передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на грузинский портал Newposts, который приводит заявление дочери умершей - Марины Сагарадзе.

"Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю...", - написала Марина Сагарадзе в социальных сетях.



Ирина Кебадзе - заслуженная артистка Грузии, ранее она была примой-балериной Тбилисского академического оперного театра. Окончила Вагановское хореографическое училище в Ленинграде.



Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году, вместе прожили больше 50 лет. У пары было двое детей: дочь Кебадзе от первого брака Марина Сагарадзе, ставшая актрисой Тбилисского академического театра, и сын Константин Кикабидзе, который стал художником и теперь живет в Канаде.

Сам же Вахтанг Кикабидзе запомнился зрителям многих поколений по ролям в таких фильмах, как "Мимино", "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала", "ТАСС уполномочен заявить" и многим другим.

Ранее "Страна" сообщала, что Вахтанг Кикабидзе побывал в Киеве в гостях у Михаила Саакашвили и спел в караоке.