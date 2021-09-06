Умер Жан-Поль Бельмондо
Умер Жан-Поль Бельмондо

Сегодня, 6 сентября, во Франции в возрасте 88 лет умер известный актер Жан-Поль Бельмондо, передает AFP.

О смерти легендарного актера сообщил его адвокат. Причина смерти пока не указывается. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и с тех пор его здоровье существенно пошатнулось.

Известно, что за свою 60-летнюю карьеру в кино Жан-Поль Бельмондо снялся в более чем 80 фильмах. 

"Страна" напоминает биографию знаменитости. 

Биография Жан-Поля Бельмондо

Жан-Поль родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. 

Изначально Бельмондо мечтал стал спортсменом. В юности занимался велосипедным спортом, футболом и боксом.

бельмондо в молодости

Бельмондо в молодости

Служил в армии. Там он заболел легкой формой туберкулеза. Во время лечения в деревне на свежем воздухе к нему пришла мысль попробовать себя в роли актера. 

В 20 лет Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Ему предложили работу модели. Попутно он начал сниматься в кино и выступать на сцене театра. 

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо в молодости. Архивное фото

Дебют в кино состоялся в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" Бельмондо признали чуть ли не иконой кино "новой волны".

Другие известные фильмы с участием молодого Бельмондо:

  • "Безумный Пьеро" (1965 год),
  • "Горит ли Париж?" (1966 год),
  • "Вор" (1967 год),
  • "Сирена "Миссисипи" (1969 год),
  • "Борсалино" (1979 год), 
  • "Великолепный" (1973 год).

Бельмондо. Кадр из кинофильма

Мировое признание Бельмондо получил после роли в фильме "Профессионал", который вышел на экраны в 1981 года. Зрителям особенно запомнилась финальная сцена, когда героя Жан-Поля расстреливают под звуки композиции Эннио Марриконе.  

После "Профессионала" в 1982 году вышел нашумевший фильм "Ас из асов", в 1988-м - "Баловень судьбы".

бельмондо

Бельмондо в фильме "Баловень судьбы"

После перенесенного инсульта он не снимался в кино 7 лет - с 2001 по 2008-й, но затем ненадолго вернулся на съемочную площадку.

В 2009 году уже пожилой актер снялся в картине "Человек и его собака".

бельмондо

Бельмондо в 2009 году в фильме "Человек и его собака"

В 2011 году Бельмондо посещал Украину. В рамках творческого вечера он отвечал на вопросы своих поклонников. 

Потом было еще два фильма: "Однорукие бандиты" (2013 год) и "Бельмондо глазами Бельмондо" (2015 год). 

В 2015 году Бельмондо заявил об окончании кинокарьеры. В 2016 году удостоен премии "Золотой лев" за вклад в развитие мирового кинематографа.

Официально Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. У него остались четверо детей, шестеро внуков. 

Актер умер умер у себя дома в Париже. В последнее время, по словам адвоката, он чувствовал себя "очень уставшим". 

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью звезды кинематографа. 

"Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя", - написал Макрон в Twitter.

твиттер макрона

Ранее "Страна" писала о том, что на официальном постере Каннского кинофестиваля - поцелуй Бельмондо и Анны Карины

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