Сегодня, 6 сентября, во Франции в возрасте 88 лет умер известный актер Жан-Поль Бельмондо, передает AFP.

О смерти легендарного актера сообщил его адвокат. Причина смерти пока не указывается. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и с тех пор его здоровье существенно пошатнулось.

Известно, что за свою 60-летнюю карьеру в кино Жан-Поль Бельмондо снялся в более чем 80 фильмах.

"Страна" напоминает биографию знаменитости.

Биография Жан-Поля Бельмондо

Жан-Поль родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо.

Изначально Бельмондо мечтал стал спортсменом. В юности занимался велосипедным спортом, футболом и боксом.

Бельмондо в молодости

Служил в армии. Там он заболел легкой формой туберкулеза. Во время лечения в деревне на свежем воздухе к нему пришла мысль попробовать себя в роли актера.

В 20 лет Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Ему предложили работу модели. Попутно он начал сниматься в кино и выступать на сцене театра.

Жан-Поль Бельмондо в молодости. Архивное фото

Дебют в кино состоялся в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" Бельмондо признали чуть ли не иконой кино "новой волны".

Другие известные фильмы с участием молодого Бельмондо:

"Безумный Пьеро" (1965 год),

"Горит ли Париж?" (1966 год),

"Вор" (1967 год),

"Сирена "Миссисипи" (1969 год),

"Борсалино" (1979 год),

"Великолепный" (1973 год).

Бельмондо. Кадр из кинофильма

Мировое признание Бельмондо получил после роли в фильме "Профессионал", который вышел на экраны в 1981 года. Зрителям особенно запомнилась финальная сцена, когда героя Жан-Поля расстреливают под звуки композиции Эннио Марриконе.

После "Профессионала" в 1982 году вышел нашумевший фильм "Ас из асов", в 1988-м - "Баловень судьбы".

Бельмондо в фильме "Баловень судьбы"

После перенесенного инсульта он не снимался в кино 7 лет - с 2001 по 2008-й, но затем ненадолго вернулся на съемочную площадку.

В 2009 году уже пожилой актер снялся в картине "Человек и его собака".

Бельмондо в 2009 году в фильме "Человек и его собака"

В 2011 году Бельмондо посещал Украину. В рамках творческого вечера он отвечал на вопросы своих поклонников.

Потом было еще два фильма: "Однорукие бандиты" (2013 год) и "Бельмондо глазами Бельмондо" (2015 год).

В 2015 году Бельмондо заявил об окончании кинокарьеры. В 2016 году удостоен премии "Золотой лев" за вклад в развитие мирового кинематографа.

Официально Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. У него остались четверо детей, шестеро внуков.

Актер умер умер у себя дома в Париже. В последнее время, по словам адвоката, он чувствовал себя "очень уставшим".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью звезды кинематографа.

"Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя", - написал Макрон в Twitter.

Ранее "Страна" писала о том, что на официальном постере Каннского кинофестиваля - поцелуй Бельмондо и Анны Карины.

Также мы сообщали, что в Париже умер знаменитый киноактер Шарль Жерар, которому в юности сломал нос Жан-Поль Бельмондо.