В Тернополе от Covid-19 умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

В Тернополе от коронавирусной инфекции умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта. Артистка ушла из жизни на 84 году.

О смерти артистки сообщил Тернопольский академический украинский драматический театр имени Т. Г. Шевченко.

По данным пресс-службы театра, умерла артистка днем ранее, 18 октября.

Родилась Мария Гонта 17 декабря 1937 года в селе Новомалин Ровенской области. В 1956 году закончила Дубновское культурно-просветительное училище. Училась в студии, действовавшей при Ровенском областном музыкально-драматическом театре. Вскоре Марию Гонту зачислили в штат труппы. Сначала Мария Евгеньевна выступала в массовых сценах, выполняла эпизодические роли, а потом пробовала силы в воспроизведении серьезных образов.

По информации издания Zaxid.net, которое ссылается на знакомых артистки, смерть наступила после нескольких недель борьбы с коронавирусом.

Актриса играла в таких спектаклях как "Суета", "Хозяин" И. Карпенко-Карого, "Маклена Граса" М. Кулиша, "Лесная песня" Леси Украинки, "Мать" К. Чапека.

За свое высокое профессиональное мастерство Мария Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004 год), орден "Честь и слава Тернопольщины II степени" и пожизненную президентскую стипендию. О ее творчестве написаны глубокие театроведческие исследования, созданы теле- и радиопередачи.

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