В Киеве от коронавируса с разницей в один день скончалась пара известных писателей-фантастов - 58-летние Тимур и Елена Литовченко. Оба умерли в больнице. Об этом в соцсети написала их дочь Людмила.

По ее словам, мама скончалась в четверг, 28 октября, а отец - на следующее утро.

"Папа и мама были инвалидами, у мамы были осложнения с ногой, воспаление эндопротеза коленного сустава. Папа был инвалидом первой группы, а кроме этого у него был повышенный сахар и другие болезни. И еще, семейный врач не могла организовать бригаду вакцинации, а ходить они не могли нормально" , - рассказала в соцсети дочь писателей.

Как сообщает издательство "Фолио", супруги Литовченко были на пике творчества. Они известны как писатели-фантасты, в соавторстве писали также детективы и авантюрно-исторические романы.

"Мы сделали с ними 8 исторических романов и 10-томную эпопею "101 год Украины". Остались незавершенные рукописи последующих романов, которые писали для нас творческие супруги, в том числе книга "Княгиня Ольга", - говорится в сообщении издательства.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковске желающие привиться от коронавируса заблокировали медиков в центре вакцинации.

Также мы сообщали, что в Украине третий день снижается число новых случаев коронавируса. За сутки заразились 13 936 человек.