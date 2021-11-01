В Украине за прошлые сутки зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса. В больницы с Covid-19 попали 3 828 человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего, по информации министерства, коронавирусом с начала пандемии в Украине заразились 2 936 238 человек. Из них 2 442 098 выздоровели (+5 885 за сутки). 68 027 случаев коронавируса оказались летальными (+298 за сутки). Вчера коронавирус обнаружили у 905 детей и 111 медиков.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Кроме того, сообщается, что за прошлую неделю в Украине сделали 1 740 231 прививку от коронавируса, это больше, чем за весь июнь. Вчера прививку сделали 117 818 украинцев. Первую дозу вакцины вчера получили 89 546 человек, вторую - 28 272 человека.

Отметим, что в Украине число новых случаев коронавируса снижается уже третий день подряд - начиная с 29 октября, когда было выявлено 26 870 случаев болезни (антирекорд).

Напомним, "Страна" писала о том, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, в "красную" зону карантина перешел Киев. Мы подробно рассказывали, как будет жить столица в условиях локдауна.

Также мы сообщали, что известный инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине.