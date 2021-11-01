Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных ошибках, которые допускаются при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.

Об этом сообщает DW.

Комаровский объяснил, что при показаниях пульсоксиметра более 93 — у человека легкая форма ковида или начало болезни. В таком случае врач советует предпринимать "стандартные действия": ограничить употребление пищи, обеспечить больному обильное питье и чистый прохладный воздух.

"Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура — принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И все", — сказал доктор.

При этом Комаровский считает недопустимым прием дексаметазона или антибиотиков в начале болезни, поскольку эти препараты "убивают пациентов максимально".

Помимо этого, врач добавил, что амбулаторная помощь при COVID-19 не отличается от лечения гриппа. Он также рассказал, что следует делать для профилактики коронавируса.

"Всего два слова — вакцинация и вентиляция. Вакцинация людей и вентиляция помещений, максимальный воздухообмен везде", — резюмировал он.

Ранее Комаровский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Украине становится ужасающей и для многих жителей наше страны текущая осень может стать последней. Выходом из сложной эпидемической ситуации он считает вакцинацию.

Между тем, только за 30 октября в Украине обнаружили 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 1108, медработников – 178.