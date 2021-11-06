В четверг, 4 ноября, умер влиятельный политический деятель Украины, один из лидеров Компартии Украины, народный депутат Рады ІІІ и ІV созывов, профессор Георгий Корнеевич Крючков. Он ушел из жизни после продолжительной болезни, ему было 92 года.

О его смерти сообщили в соцсетях те, кто знал и общался с покойным.

"После тяжелой болезни умер видный государственный, общественно-политический деятель, публицист, прекрасный Человек — Георгий Корнеевич Крючков. Перестало бороться сердце огненного патриота, замечательного организатора, руководителя, мудрого учителя", — так пишет о Крючкове дипломат Валерий Цыбух.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве от ковида с разницей в день умерли известные писатели Тимур и Елена Литовченко. Супруги Литовченко были на пике творчества. Они известны как писатели-фантасты, в соавторстве писали также детективы и авантюрно-исторические романы.

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