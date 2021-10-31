Нардеп Анна Скороход из депгруппы "За будущее" считает, что смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова и нардепа Антона Полякова могут быть взаимосвязаны.

Об этом она заявила в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" вечером в воскресенье, 31 октября.

Напомним, 15 августа городского главу Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным на веранде дома. У следствия есть разные версии его смерти: суицид, убийство, неосторожное обращение с оружием.

Впрочем, в горсовете Кривого Рога заявили, что теле погибшего мэра Павлова нашли телесные повреждения, похожие на следы избиения и удушья.

Антон Поляков умер ночью 8 октября в Киеве. Ему стало плохо в такси во время движения, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Как сообщила позже народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко, у скончавшегося Полякова токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон.

Сегодня Анна Скороход заявила, что Антон Поляков был убит. При этом она уточнила, что у Полякова была видна борозда на шее. Скороход уверена, что это след от удушья.