Народный депутат Анна Скороход из депгруппы "За будущее" заявила, что ее коллега, депутат Антон Поляков, был убит. При этом она также призналась, что они с Антоном были помолвлены.

Об этом она сообщила в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" вечером в воскресенье, 31 октября.

"Мы были помолвлены и должны были расписаться на его день рождения. Он очень этого хотел, потому что для него это был большой праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь, которая льется и лилась. И та брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках или еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин. Если они судят по себе, не надо всех грести под одну гребенку", - сказала Скороход.

Она уточнила, что у Полякова была видна борозда на шее. Скороход уверена, что это след от удушья.

"Никто почему-то на сегодняшний момент не объясняет борозду на шее от удушья, которая у него была. я ее лично видела. И в тот день, когда я приехала в морг в Киеве. Я ее видела в Чернигове (на похоронах - Ред.). И почему-то здесь полиция нам не дает никаких объяснений каким образом и что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку или еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья", - говорит Скороход.

Помимо всего прочего Скороход заявила, что во время романа с Поляковым оба нардепа были разведены

"Был разведен, также, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе, это был мой подарок. Мы были оба в разводе и нас ничего не связывало с нашими семьями", - сказала она.

В эфире программы показали копию решения суда о разводе.

Кроме этого, Скороход считает, что смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова и Антона Полякова могут быть взаимосвязаны. Так, на теле погибшего мэра Константина Павлова нашли телесные повреждения, похожие на следы избиения и удушья.





Напомним, Поляков умер ночью 8 октября в Киеве.

13 октября в ток-шоу на телеканале "Украина 24" было показано видео последних минут жизни депутата. А заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время его демонстрации сообщил, что у Полякова нашли два катетера с неким бурым веществом, природу которого еще предстоит выяснить.

Присутствующие в студии гости поинтересовались у чиновника, почему спустя пять дней после обнаружения вещества нет результатов его экспертизы. Енин ушел от прямого ответа.

"Страна" ранее собрала последние данные о гибели депутата и проанализировала их в отдельном материале.