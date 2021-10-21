Глава регламентного Комитета, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко сообщил "Стране", что, в среду, 20 октября, комитет не рассматривал инцидент с главой Комитета по соцполитике Галиной Третьяковой, которую обещали за глумление над смертью нардепа Антона Полякова отстранить от участия в пяти заселениях Рады.

"Вчера мы этот вопрос не рассматривали, потому что документы пришли позавчера в конце дня. Будем рассматривать на следующем заседании", - заявил Кальченко.

Напомним, народный депутат Антон Поляков умер 8 октября. После этого Третьякова написала во фракционный чат радостное сообщение о том, что теперь "минус один враг".

Между тем, сама Третьякова не жалеет о своем высказывании о смерти Полякова.

Ранее "Страна" опросила депутатов парламента и узнала, как они относятся к заявлению Галины Третьяковой и нужно ли, на их взгляд, убирать ее с поста главы Комитета. Народные депутаты Украины выразили разные мнения на этот счет, но большинство из них не поддерживает ее.

Кроме того, как источники "Страны" в "Слуге народа" считают, что увольнения Третьяковой с поста главы Комитета крайне маловероятно. Подробнее о скандале мы рассказывали в отдельном материале.