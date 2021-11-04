В четверг, 4 ноября, в Германии зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки за все время пандемии Covid-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Согласно данным Института на 4 ноября, за прошедшие сутки в Германии зафиксировали 33 949 случаев заражения коронавирусом, это самый большой суточный прирост в стране за все время пандемии.

При этом показатель инфицированных в стране растет. За последние семь дней он увеличился до 154,5 на 100 тысяч жителей, за день до этого составлял 146,6, а неделю назад - 130,2.

Кроме того, за прошедшие сутки в Германии умерли 165 пациентов с Covid-19. За все время пандемии в ФРГ коронавирусом заразились 4 672 368 человек, из них 96 192 пациента умерли.

Между тем в Украине тоже зафиксировали антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом - по данным на 4 ноября за прошедшие 24 часа Covid-19 обнаружили у 27 377 жителей нашей страны.

Напомним, 3 ноября в Украине зафиксировали антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом. За сутки было госпитализировано 5 935 пациентов с Covid-19.

Также сообщалось, что 3 ноября под Радой прошел митинг противников вакцинации от коронавируса.