В Польше начали тестировать вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными. Над ней работают сотрудники Института биологии клетки Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает "Украина 24".

Львовские ученые планируют создать вакцину, которая будет применяться в виде таблеток, микстуры или спрея. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки.

Параллельно ученые львовского Института биологии клеток разрабатывают инъекционную вакцину. Этот препарат на основе очищенных вирусовых белков уже проходит клинические исследования на мышах, результаты ожидаются через две недели.

Напомним, "Страна" писала о том, что 20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины от коронавируса. Спустя год "Страна" разбиралась, что произошло с "украинским препаратом от коронавируса".

Также мы узнавали у народных депутатов, что они думают о сроках появления украинской вакцины от коронавируса.