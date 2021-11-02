В Украине не зафиксировали ни одной смерти от вакцинации от коронавируса, в то время как от Covid-19 умерли более 68 тысяч украинцев. С неблагоприятными событиями после иммунизации (НСПИ) столкнулись в Украине только 0,1% привитых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Врачи должны отчитываться о НСПИ в течение 30 дней в большинстве случаев это привычные для медицинских работников проявления (покраснение кожи, головные боли, недомогание, миалгия, повышение температуры тела и т.п.). Но было зафиксировано и 14 случаев анафилаксии на около 17 млн. введенных доз, что является очень низко частотой.

"Ни один летальный случай вследствие вакцинации не зарегистрирован...профиль безопасности вакцин от COVID-19 является благоприятным и польза значительно превышает риск", - рассказали в Минздраве.

Технический специалист Бюро ВОЗ в Украине Уссала Аллахвердиева напомнила, что вакцинация не предотвращают передачу вируса на сегодняшний день, но эффективна против тяжелого течения заболевания.

Напомним, в последний день перед введением "красной" зоны в Киеве в пункте массовой вакцинации ожидающие укола устроили масштабную драку.

Также сообщалось, что Ляшко назвал главное и абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса.