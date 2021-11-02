Во вторник, 2 ноября, в Польше началась регистрацию на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. Записаться могут все желающие поляки от 18 лет и старше.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши.

Еще с середины сентября некоторые граждане Польши могли вакцинироваться третьей дозой, среди прочих это касалось ВИЧ-инфицированных, людей с иммунодефицитом или после трансплантации, затем в перечень добавили граждан, которые старше 50 лет.

"В интересах безопасности поляков правительство работает над процессом, который вскоре позволит вакцинировать третьей дозой всех взрослых людей в Польше , которые на данный момент приняли две дозы препарата. Вместе с министром здравоохранения было решено, что такие вакцинации можно будет начать в течение нескольких недель", - сказано в сообщении.

Вакцинация третьей дозой стала доступна в Польше для всех взрослых граждан, которые были привиты не менее полугода назад. Все совершеннолетние могут получить электронное направление на третью прививку (или вторую, если они были вакцинированы препаратом Johnson&Johnson).

Напомним, украинцев тоже начнут вакцинировать третьей дозой. Бустерную дозу смогут получить люди старше 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac.

Также сообщалось, что в Израиле третьей дозой вакцины от Covid-19 привьют всех желающих старше 12 лет.