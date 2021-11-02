Популярный американский исполнитель и фронтмен группы имени себя Bon Jovi Джон Бон Джови заразился коронавирусом, несмотря на то, что вакцинирован. В связи с этим он отменил концерты в Майами.

Об этом сообщает NBC News.

У 59-летнего исполнителя тест на коронавирус показал положительный результат. При этом в комментарии для NBC News представители Бон Джови заявили, что певец "полностью вакцинирован и чувствует себя хорошо".

Исполнитель хита "Livin 'On A Prayer" должен был выступить на серии концертов "Runaway with JBJ", которые были запланированы на 29-31 октября.

По сообщению новостного агентства из Майами WSVN, Бон Джови уже прибыл на концертную площадку Loews South Beach, когда его тест вдруг дал положительный результат.

На днях "Страна" сообщала об аналогичной ситуации, в которую попал журналист Савик Шустер. Несмотря на полный курс прививок от коронавируса, он заразился, вынужден был уйти на самоизоляцию и вести свое шоу "Свобода слова Савика Шустера" из дома в Италии.

А 1 ноября стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. Она тоже вакцинирована и переносит вирус легко.