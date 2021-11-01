На фоне стремительного роста новых случаев коронавируса было опубликовано важное исследование. Оно призвано ответить на один из наиболее волнующих вопросов: как именно вакцинация влияет на способность заражать.

Наиболее распространенный вид коронавируса сейчас - "Дельта". В Украине, например, он занимает 100% всех новых случаев.

Британские ученые определили, что 16-35% всех заражений этим штаммом происходит внутри домохозяйства. Под ним ученые подразумевают группу людей, живущих под одной крышей: семью, арендаторов одной квартиры или жильцов общежитий.

Медики сделали вывод: прививки снижают вероятность передачи вируса внутри домохозяйства примерно в 1,5 раза. Но не исключают ее.

"Вакцинация снижает риск заражения дельта-вариантом и ускоряет выведение вируса. Тем не менее, полностью вакцинированные люди, болеющие ководом с проявлением симптомов на пике вируса, аналогичны невакцинированным случаям. И могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе полностью вакцинированным контактам", - следует из публикации в журналисте Lancet.

Ученые разъясняют: "Вакцины защищают пациентов от гибели и заметно снижают вероятность тяжелого течения Covid-19. Однако наши наблюдения показывают, что они не могут полностью предотвратить передачу дельта-варианта вируса внутри домохозяйства. Вероятность этого может особенно сильно вырасти зимой, когда люди начнут проводить больше времени дома", – отметил профессор Аджит Лалвани.

В исследовании принимали участие около 600 британцев. До старта тестирования все они переболели ковидом в легкой или бессимптомной форме.

Во время эксперимента 163 из них подхватили ковид вновь. Среди зараженных были как привитые одной и двумя дозами, так и непривитые.

Британские ученые определили, что участники исследования за время болезни контактировали с двумя сотнями человек. И успели заразить около пяти десятков членов семьи и других людей, значительная часть которых была вакцинирована.

На основании этих сведений медики определили, как часто вирус распространялся в полностью вакцинированных и невакцинированных домохозяйствах.

Выяснилось, что вакцины в 1,5 раза снизили вероятность передачи вируса от одного члена семье к другим. Это выразилось в таких числах: в непривитых домохозяйствах заражения происходили в 38% случаев, а при наличии прививок вероятность падала до 25%.

Большинство заражений зафиксировали в тех привитых домохозяйствах, члены которых получили вакцину за 100 дней или ранее до диагностирования Covid-19.

Британские ученые делают вывод: вакцинация и регулярная ревакцинация позволят снизить частоту передачи коронавируса внутри домохозяйств.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, когда можно вакцинироваться от коронавируса переболевшим.

Также мы публиковали исчерпывающий список противопоказаний: кому нельзя колоть вакцину от ковида и как получить освобождение от прививки.