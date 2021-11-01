Анафилактическая реакция ( быстрая аллергическая реакция, представляющая опасность для жизни - Ред.) на первую дозу прививки против COVID-19 является единственным абсолютным противопоказанием к вакцинации только конкретным препаратом. Тогда человек должен получить укол вакцины другого типа. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Хочу остановиться на такой важной теме как медицинские противопоказания и предостережения к вакцинации против COVID-19. Поскольку много фейков и неправильных трактовок именно по этим вопросам. ...Отдельно подчеркиваю и обращаю внимание! Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной", - сказал Ляшко.

По его словам, противопоказания к вакцинации устанавливает семейный или лечащий врач, который должен выдать заключение о временном или постоянном противопоказании. При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту. Тогда именно по его заключению будет приниматься решение о том, делать прививку сейчас или отложить.

Если же у пациента есть противопоказания к прививке одной из COVID-вакцин, то он должен быть вакцинирован другим типом вакцин.

Министр напомнил, что временным противопоказанием к проведению прививки могут быть острые заболевания с температурой выше 38°C. Тогда вакцинацию стоит отложить на срок до двух недель от начала заболевания.

В случае лечения моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой, вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии. Вакцинация от COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных заболеваний, за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки.

Также если человек переболел COVID-19, это не является противопоказанием к вакцинации.

"Пока допускается отсрочивать вакцинацию не дольше чем на три месяца со времени течения COVID-19", - пояснил министр.

Не является противопоказанием к COVID-вакцинации и беременность или грудное вскармливание.

"Напротив, призываю каждую семью, в которой есть беременные женщины, сознательно отнестись к опасности и вакцинировать беременную разрешенной вакциной во всем мире - Pfizer. Вы спасете жизнь и женщине, и ребенку", - добавил Ляшко.

Наконец, приоритетна вакцинация при особых состояниях: онкологическая болезнь или иммунодефициты.

"Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут и должны вакцинироваться", - резюмировал министр.

Ранее "Страна" писала о том, что вакцинированные не в Украине не смогут получить ковид-сертификат в "Дие".

Также мы публиковали полный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, утвержденный Минздравом.