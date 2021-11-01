Цифровой сертификат в приложении "Дія" о COVID-вакцинации смогут получить только те, кто получил прививку на территории Украины.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдаст бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", - рассказала Карчевич.

Напомним, в понедельник, 1 ноября, в Киеве вступили в силу ограничения "красной" зоны карантина. Теперь попасть в кафе, спортзалы, ТРЦ и непродовольственные магазины, в общественный транспорт и ЦНАПы могут только те, у кого есть ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, но последний действителен только в течение 72 часов.

В связи с этим в Министерстве внутренних дел Украины разъяснили "Стране", как будут штрафовать тех, кого поймают без сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-теста в метро и другом общественном транспорте.