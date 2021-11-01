В Министерстве внутренних дел Украины разъяснили "Стране", как будут штрафовать тех, кого поймают без сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-теста в метро и другом общественном транспорте.

"Составят админматериал на нарушителя, у которого нет теста или сертификата. На месте не штрафуют — отправляют админматериалы в суд, который может решить оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен", — сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Также в пресс-службе ответили, какой штраф для заведений или посетителей, если кого-то поймают в ресторане без сертификата или ПЦР-теста.

"В этом случае админматериал составляют на должностное лицо заведения за то, что пустили нарушителя. Админматериал также направляется в суд, санкция от 17 до 34 тысяч гривен", — рассказали в ведомстве.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве вступили в силу ограничения "красной" зоны карантина. Теперь попасть в кафе, спортзалы, ТРЦ и непродовольственные магазины, в общественный транспорт и ЦНАПы могут только те, у кого есть ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, но последний действителен только в течение 72 часов.

В связи с этим, корреспондент "Страны" проверил, как в столице работают новые ограничения.