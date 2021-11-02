В Украине коронавирус за прошлые сутки обнаружили у 19 455 человек. При этом 700 пациентов с Covid-19 вчера умерли.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Отметим, что 1 ноября сообщалось о 298 смертях пациентов с коронавирусом, сегодня умерли 700 украинцев с этим диагнозом. То есть число летальных случаев за день подскочило в 2,3 раза.

Среди новых зараженных - 1 263 детей и 339 медработников. Кроме того, вчера, по данным ведомства, 3 188 человек попали в больницы с коронавирусом. 12 639 пациентов выздоровели.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 955 693 случая коронавируса. Из них 68 727 оказались летальными. 2 454 737 человек выздоровели.

За прошлые сутки 273 307 украинцев сделали прививку от короанавируса. Из них 207 877 человек получили первую дозу вакцины, 65 430 - вторую дозу. За все время вакцинальной кампании в Украине сделали уже 17 968 898 прививок.

Напомним, "Страна" писала о том, что на выходных, 30-31 октября, в Украине снизилочь число новых случаев коронавируса, так, за сутки 31-го числа заразились 13 936 человек.

Также мы писали о том, что в среду, 3 ноября, перед Радой пройдет митинг против обязательной вакцинации и ужесточения карантина.