Клинические испытания вакцины от коронавируса производства Pfizer, несмотря на отчеты компании о невероятной эффективности препарата, шли с нарушениями правил проведения подобных испытаний. Создатели вакцины фальсифицировали данные, раскрывали личности добровольцев и утаивали негативные побочные эффекты.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ.

Как сказано в публикации, одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась рассказывать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний.

В BMJ отметили, что провели расследование после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон - бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины. Джексон рассказала, что ее уволили в сентябре 2020 года после ее неоднократных сообщений в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний.

Уволенная сотрудница подготовила и передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудио записей, которые убедили редакцию BMJ в том, что ее заявления не являются преднамеренной дезинформацией. Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители компании Pfizer.

В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации об участниках испытаний, что противоречит "слепому" характеру тестирования вакцины. Кроме того, Джексон и ее помощники очень часто находили ошибки в собранных данных, а также не успевали оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.

Эти проблемы, по словам Джексон, заставляли руководство компании опасаться проверок со стороны американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и других регулирующих органов. Это привело к тому, что данные испытаний периодически фальсифицировали и часть информации просто скрывали. По словам неназванных сотрудников Ventavia Research Group, эта ситуация сохранилась и после увольнения Джексон, а Pfizer продолжает пользоваться услугами этой корпорации для проведения новых тестов вакцин.

Вакцина Pfizer начала проходить клинические испытания в апреле 2020 года. Первые две фазы были завершены в начале осени 2020 года, третья фаза началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. После начала массового применения вакцины периодически появляются сообщения о ранее неизвестных опасных побочных эффектах, большинство из которых оказались крайне редкими.

Между тем весной Pfizer начала испытание детской вакцины от коронавируса.

Также компания проверила эффективность третьей дозы своей вакцины от новых штаммов коронавируса.