В Германии заявили, что страна в настоящее время переживает "пандемию непривитых", которая не сбавляет обороты. Там увеличилось количество госпитализаций пациентов с Covid-19 и летальных случаев. В правительстве заявляют, что связано это с тем, что немцы не торопятся делать прививку.

Об этом пишет The Guardian.

"Пандемия еще далека от завершения... В настоящее время мы переживаем массовую пандемию непривитых. Если бы больше людей вакцинировались, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Спан.

Вместе с тем несколько немецких клиник забили тревогу по поводу увеличения числа пациентов с Covid-19 в палатах. А накануне власти сообщили о 2 220 пациентах, которые находятся на койках интенсивной терапии, что является максимальным числом с начала июня.

Также увеличилось количество смертей от коронавируса. По данным издания, за последние семь дней в Германии от Covid-19 умерли 666 человек, что больше, чем за этот же период год назад.

Глава немецкого агентства по борьбе с болезнями Лотар Вилер охарактеризовал недавний рост числа инфекций как пугающий.

"Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что прививку получили мало людей", - добавил Вилер, президент Института Роберта Коха.

На данный момент в Германии полностью вакцинировано 66% населения. В других европейских странах показатели вакцинации гораздо выше. В частности, во Франции, Италии, Испании и Великобритании.

Напомним, в Украине также складывается неутешительная ситуация с коронавирусом. В частности, в Киеве два дня подряд фиксировали антирекорды по числу смертей и новых заражений.

Кроме того, Минздрав зафиксировал рекордную смертность от Covid-19. Также, по данным ведомства, заболеваемость в два раза превышает среднюю в Европе.