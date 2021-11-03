Украинцы, которые получили вторую прививку от коронавируса раньше или позже рекомендуемого интервала все равно смогут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендуемого интервала, засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости повторения его сначала. Люди, прививающиеся второй дозой с нарушением интервала, также могут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат", - сказано в сообщении.

Однако Минздрав рекомендует придерживаться минимальных интервалов между прививками. Рекомендуемые интервалы между двумя дозами вакцины следующие:

CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней

Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней

Moderna — 28 дней

AstraZeneca - 4-12 недель

"На сегодняшний день не определен конечный самый поздний срок введения второй дозы вакцин против COVID-19, которые используют в Украине. В мире продолжаются исследования эффективности вакцин при увеличении или уменьшении интервалов между дозами", - объяснили в Минздраве.

Но две прививки дают более высокую защиту от вируса, чем один укол. В Министерстве призвали, если сделать вторую прививку вовремя не удалось, вакцинироваться при первой возможности.

Напомним, Украина на этой неделе получит три миллиона доз вакцины "Модерна".

Также сообщалось, что в Польше тестируют вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными.