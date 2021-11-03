Сделавшие прививку от коронавируса без соблюдения интервала украинцы все равно получат ковид-сертификат
Украинцы, которые получили вторую прививку от коронавируса раньше или позже рекомендуемого интервала все равно смогут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендуемого интервала, засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости повторения его сначала. Люди, прививающиеся второй дозой с нарушением интервала, также могут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат", - сказано в сообщении.
Однако Минздрав рекомендует придерживаться минимальных интервалов между прививками. Рекомендуемые интервалы между двумя дозами вакцины следующие:
- CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней
- Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней
- Moderna — 28 дней
- AstraZeneca - 4-12 недель
"На сегодняшний день не определен конечный самый поздний срок введения второй дозы вакцин против COVID-19, которые используют в Украине. В мире продолжаются исследования эффективности вакцин при увеличении или уменьшении интервалов между дозами", - объяснили в Минздраве.
Но две прививки дают более высокую защиту от вируса, чем один укол. В Министерстве призвали, если сделать вторую прививку вовремя не удалось, вакцинироваться при первой возможности.
Напомним, Украина на этой неделе получит три миллиона доз вакцины "Модерна".
Также сообщалось, что в Польше тестируют вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными.