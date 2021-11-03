Вторая привика может быть получена раньше или позже рекомендуемого интервала. Фото: wikimedia

Украинцы, которые получили вторую прививку от коронавируса раньше или позже рекомендуемого интервала все равно смогут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендуемого интервала, засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости повторения его сначала. Люди, прививающиеся второй дозой с нарушением интервала, также могут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат", - сказано в сообщении.

Однако Минздрав рекомендует придерживаться минимальных интервалов между прививками. Рекомендуемые интервалы между двумя дозами вакцины следующие:

  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней
  • Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней
  • Moderna — 28 дней
  • AstraZeneca - 4-12 недель

"На сегодняшний день не определен конечный самый поздний срок введения второй дозы вакцин против COVID-19, которые используют в Украине. В мире продолжаются исследования эффективности вакцин при увеличении или уменьшении интервалов между дозами", - объяснили в Минздраве.

Но две прививки дают более высокую защиту от вируса, чем один укол. В Министерстве призвали, если сделать вторую прививку вовремя не удалось, вакцинироваться при первой возможности.

Минздрав рекомендует использовать минимальный интервал между прививками от коронавируса. Скриншот из фейсбука

Напомним, Украина на этой неделе получит три миллиона доз вакцины "Модерна".

Также сообщалось, что в Польше тестируют вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными.

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