Сегодня, 3 ноября, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко провел в Киеве брифинг на котором, в частности, рассказал о дополнительных поставках в Украину вакцин против COVID-19.

Брифинг транслировала в сети пресс-служба Минздрава.

Итак, как заверил Виктор Ляшко, Украина получит около 2,9 миллиона доз вакцины американской компании Moderna от коронавируса COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки препарата ожидаются уже на этой неделе.

"Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 930 000 доз вакцины Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX. Сейчас в Украине есть около 7,5 миллиона доз вакцины (других производителей - Ред.)", - уточнил министр и выразил мнение, что в ближайшие недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое, а спрос на первую дозу не снизится.

По словам Ляшко, всего с начала кампании по массовой вакцинации в Украину было доставлено более 26 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Напомним, что американская вакцина Moderna еще летом была у врачей, но потом закончилась и последние пару месяцев украинцам ее не предлагали.

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