За минувшие сутки в Украине в медицинские учреждения были госпитализированы 5 935 пациентов с коронавирусом. Такой показатель является антирекордом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Отметим, что прошлый антирекордный показатель по госпитализациям пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки в стране был зафиксирован 23 октября. Тогда в больницы с Covid-19 попали 5 927 человек.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине зафиксировали рекордную смертность от Covid-19. По данным специалистов, до конца 2021 года в стране общее количество умерших от Covid-19 может достигнуть 92 тысяч.

Также мы писали, что, по данным харьковских СМИ, в городе крематорий загружен телами умерших от Сovid-19, а очередь на кремацию приходится ждать по десять дней.

Между тем, за сутки 1 ноября Украина вышла на третье место в мире по суточной смертности от коронавируса и третье в Европе - по количеству новых случаев Covid-19.

Также "Страна" разбиралась, что происходит в больницах Украины с кислородом и почему его опять не хватает.