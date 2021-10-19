В Харьковской области мужчина устроил скандал с членовредительством в коронавирусной больнице. Поводом стал отказ медперсонала позволить ему попрощаться с умершей от COVID-19 матерью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел еще в воскресенье, 17 октября. В тот день в 15:13 в дежурную часть Купянского районного отдела полиции поступило обращение от медицинской работницы. Женщина заявила о том, что в инфекционном отделении Купянской городской больницы неизвестный мужчина затеял скандал и повредил двери в отделении.

Как выяснилось, причиной агрессивного поведения 35-летнего гражданина стало известие о смерти матери и отказ персонала больницы в просьбе проститься с умершей.

В связи с происшествием сектор дознания Купянского районного отдела полиции возбудил уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Медики нередко сталкиваются с агрессией людей. Год назад "Страна" рассказывала, что в Житомире пациент избил семейного врача за отказ подписать декларацию.

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