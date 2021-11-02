В Харькове в связи с высокой смертностью больных коронавирусной инфекцией родственникам умерших нужно ждать очереди на кремацию по десять дней. При этом к зданию крематория подъезжают катафалки, которые периодически выстраиваются в небольшие очереди.

Об этом пишет местное издание Newsroom.

По данным журналистов, за неделю в регионе от осложнений Сovid-19 скончались 180 человек.

По словам супругов Валентины и Николая, родственники которых умерли от коронавируса, очередь на кремацию им пришлось ждать десять дней.

"В частной ритуальной службе нам сказали, что сейчас крематорий очень загружен. 10 дней тело находилось в морге, и 27-го подошла очередь на кремацию", - рассказала Валентина.

При этом директор Харьковского крематория Валерий Моисеев отказался от комментариев по этому поводу.

О критической ситуации в городе также сообщили и одной из харьковских фирм по предоставлению ритуальных услуг. По их данным, в настоящее время в городе все морги загружены телами.

"Машин и людей катастрофически не хватает… Очень большая очередь (в крематорий - Ред.). Придется ждать от 10 дней до двух недель", - сообщили в фирме.

Напомним, ранее в Киевском крематории подтвердили слова главы комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаила Радуцкого о том, что накануне у них была очередь из катафалков.

Также мы рассказывали, что в Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 60 человек, что является антирекордным показателем.