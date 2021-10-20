В Киевском крематории подтвердили слова главы комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаила Радуцкого о том, что накануне у них была очередь из катафалков.

Об этом "Стране" рассказали в крематории.

"Вчера было 155 кремаций, действительно была очередь. Работали четыре зала. Сегодня очереди нет", - заявили в крематории.

Напомним, сегодня Радуцкий заявил, что из-за большого числа умерших от коронавируса очередь из катафалков в Киевский крематорий заняла более двух часов.

Ранее мы рассказывали, что Минздрав Украины сообщил о росте смертности от коронавируса за последнюю неделю. По данным ведомства, за семь дней Covid-19 унес жизни 2 300 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии 53% летальных случаев среди больных Covid-19 пришлось на возрастную группу 70+.

Кроме того, сообщалось, что за восемь месяцев 2021 года умерли почти 440 тысяч украинцев. Covid-19 на третьем месте среди причин смерти.

Между тем, за минувшие сутки новых зараженных коронавирусом стало больше почти на 19 000 человек. Умерли за последние 24 часа 495 человек. Всего же с начала эпидемии коронавирус унес жизнь 61 843 жителей нашей страны.