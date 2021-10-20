Власти пытаются всеми силами побудить украинцев вакцинироваться, прибегая к сильным образам.

Например, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий с трибуны Верховной рады заявил, что в Киевском крематории образовались очереди из катафалков, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Украина сегодня вторая в Европе по количеству умерших. За позапрошлые сутки умерли более 500 человек. Очередь в Киевский крематорий из катафалков занимает более двух часов", - сказал Радуцкий.

Он призвал депутатов вакцинироваться и носить маски, подавая этим пример другим украинцам.

Между тем ситуация с коронавирусом в Украине действительно ухудшается. За 19 октября было выявлено 18 912 новых случаев заражения и 495 летальных случаев пациентов с коронавирусом.

Напомним, Украина с начала пандемии получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса. Однако использовали только половину из них. При этом в Минздраве отмечают, что все вакцины, представленные в Украине, эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизни.

Также сообщалось, что доктор Комаровский предрек украинцам "последнюю осень" из-за ситуации с ковидом и призвал украинцев делать прививки.