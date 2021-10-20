В январе - августе текущего года умерло 439 430 украинцев. Больше половины об общего количества смертей произошло из-за болезней систем кровообращения. На втором месте среди причин смерти - рак, на третьем - Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.

Так, по данным Госстата, 276 070 украинцев за 8 месяцев 2021 года произошло в связи с болезнями систем кровообращения:

ишемическая болезнь сердца унесла жизни 192 343 человек;

инсульт - 53 470 человек;

алкогольная кардиомиопатия - 2 229 человек.

Рак в январе - августе унес жизни 49 021 украинца. При этом Covid-19 стал, по данным Госстата, причиной смерти 37 077 человек. Из них у 36 481 человека вирус был идентифицирован, а у 596 - неидентифицирован.

Примечательно, что данные Госстата не сходятся с результатами Национальной службы здоровья, которая сообщает о 34 180 летальных случаев Covid-19, зафиксированных с 1 января по 31 августа 2021 года.

С января по август в связи со внешними причинами умерли 18 627 украинцев, среди них:

ДТП стали причинами смерти 2 200 человек;

самоубийства - 4 099;

утопления - 1 269;

пожары - 808;

умышленные убийства - 848;

случайные отравления - 1 033;

отравления алкоголем - 1 181.

Болезни органов пищеварения стали причинами смерти 16 040 человек. Еще 4 214 человек погибли от инфекционных болезней, в частности от туберкулеза - 1 905 . От СПИДа умерли в указанный период 1 546 украинцев.

Общее сокращение численности населения в январе-августе составило 245 900 человек. На 100 умерших в Украине приходится 41 новорожденный.

Напомним, по информации Госстата, смертность в Украине за год выросла на 16,2%.

Также мы писали о том, почему в этом году Украина ставит антирекорды по смертности и рождаемости.