Государственная служба статистики опубликовала отчет о демографической ситуации в Украине за январь-август 2021 года. Согласно данным, по сравнению с прошлым годом смертность выросла на 16,2%.

С января в Украине умерли 439 430 человек. Это на 61 115 смертей больше, чем за январь-август 2020 года: тогда умерли 378 315 человек. В августе скончались 43 538 граждан - это меньше, чем в августе 2020 года (44 008 человек).

С начала 2021 года в Украине родились 180 828 человек. Для сравнения, в прошлом году за тот же период новорожденных было 193 138.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 41 живорожденный.

Миграционный прирост составил 12 713 человек (в прошлом году - 6 759).

Согласно отчету статистического ведомства, численность наличного населения в Украине к 1 сентября 2021 года составляла 41 342 465 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 245 889 человек, в том числе за август - на 19 928 человек.

В июле "Страна" приводила данные Госстата, согласно которым с начала 2021 года смертность в Украине выросла на четверть.

Мы также писали, что в прошлом году Украина потеряла численность населения, сопоставимую с количеством жителей среднего областного центра типа Винницы.